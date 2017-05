Le ministère de l’Environnement débloque 2,3 MDT pour le nettoyage de 20 plages tunisiennes

Dans le cadre des préparations de la saison estivale, le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, en partenariat avec les municipalités et des associations, annonce l’organisation d’une campagne de nettoyage des plages “Chatti Mreya” qui concerne 20 plages.

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, a indiqué lors d’une conférence de presse tenue mercredi, que “cette action s’inscrit dans le cadre du programme du département et de sa stratégie de communication qui repose essentiellement sur la sensibilisation des citoyens aux problèmes environnementaux des villes tunisiennes, d’une part et l’instauration d’une culture environnementale basée principalement sur la participation citoyenne aux actions communales et l’éco-responsabilité, d’autre part”.

Cette campagne concernera les plages de Tabarka, Béja (Zweraa), Bizerte (Sidi Salem), Araian (Raoued plage), Tunis (la marsa, la Goulette et Hammem Chott), Nabeul (Sidi Bouhdid, Mansoura, Korba, Nabeul Corniche), Sousse (Boujaafar, Kantaoui), Monastir (Skanes), Mahdia (Corniche Mahdia), Sfax (Chafar), Gabès (Gabès ville), Zarzis (Sonia) et Djerba (Yati, sidi Salem et Houmet essouk).

Le ministère a mis en place une stratégie et un plan de communication ayant pour objectif d’informer autour de l’événement et de mobiliser les citoyens à y prendre part. Cette stratégie comporte la création d’une page facebook intitulée “Chatti Mreya” et d’un site web en vue de permettre aux participants de s’inscrire et de connaitre le programme de cette campagne. Des spots publicitaires ont été également réalisés ayant pour but de sensibiliser sur le danger et l’impact des déchets abandonnés sur les plages chaque année.

Par ailleurs, le ministre des affaires locales et de l’environnement a également annoncé le lancement du programme de nettoyage automatique des plages pour l’année 2017, qui concerne 120 plages.

Les travaux de nettoyage consistent au ratissage du sable et au balayage des plages à raison d’une fois par semaine pour chaque plage publique et de deux fois par semaine pour les plages touristiques.

Il a aussi déclaré que le budget de nettoyage des plages pour l’année 2017 a été quadruplé par rapport à l’année 2016 pour atteindre 2,3 MDT.

De son côté, la ministre du tourisme et de l’artisanat, Salma Elloumi Rekik, a souligné que les plaintes des touristes portent essentiellement sur le manque de propreté dans les villes, plages, rues et espaces publics”, appelant à cet effet à accorder davantage d’importance au nettoyage des plages avec le nombre croissant des touristes qui visitent la Tunisie.

Elle a déclaré que le nombre des touristes algériens en Tunisie s’est élevé à 70% au cours des trois premiers mois de 2017 par rapport à la même période de 2016 alors que celui des touristes Libyens a progressé de 40%. Le tourisme intérieur a également connu une hausse de 40% au cours de la même période.