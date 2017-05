Tunisie – Serbie : Signature d’un accord de coopération militaire

Un accord de coopération militaire a été signé, mardi, à Tunis, entre la Tunisie et la Serbie par le ministre de la Défense nationale, Farhat Horchani, et son homologue serbe, Zoran Djordjevic.

Cet accord vise à instaurer une coopération entre les deux pays dans les domaines de l’industrie militaire, la formation, l’entrainement, la santé militaire, l’histoire militaire et la muséologie à travers l’échange de visites, d’expertises et les programmes de formation et d’entrainement, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

Les deux parties ont souligné l’importance de cet accord pour renforcer, promouvoir et diversifier la coopération militaire, particulièrement en matière de renseignement.

“Les deux pays évoluent dans un contexte historique et culturel commun, de nature à faciliter la coopération dans différents domaines”, se sont-ils félicités.

Les deux ministres ont, par ailleurs, eu des entretiens autour des questions d’intérêt commun, notamment celles relatives aux défis sécuritaires dans le bassin méditerranéen, la situation sécuritaire dans la région du Maghreb et la lutte contre le terrorisme, ajoute la même source.