M. Fadhel Abdelkefi ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale et ministre des finances par intérim a reçu hier soir au siège de son département M. Thierry Martel Directeur général du Groupama.

La rencontre a porté sur les moyens à développer et à renforcer le partenariat entre la Société Tunisienne d’Assurance et de Réassurance “STAR” et GROUPAMA

Le ministre a, à cette occasion salué les efforts fournis afin de rendre ce partenariat plus performent et a appelé à déployer tous les moyens possibles afin de développer l’activité de la société STAR.

Il a également rappelé le contexte politique et économique de la Tunisie engagé dans un processus de réformes et favorable à la croissance.

De son côté le Directeur Général du GROUPAMA a exprimé l’engagement de son groupe à mettre tous les moyens nécessaires afin de poursuivre ce partenariat dans les meilleures conditions possibles. Il a insisté sur le potentiel de croissance qui est extrêmement intéressant notamment au niveau du taux de pénétration du marché des assurances.

Il est à rappeler que ce partenariat est concrétisé par la participation à hauteur de 35% de Groupama dans la compagnie STAR.