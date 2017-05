Tunisie : Aggravation de 58% du déficit de la balance commerciale alimentaire, en avril 2017

Le déficit de la balance commerciale alimentaire s’est aggravé de 58%, entre 2016 et 2017 (mois d’Avril), pour atteindre 490,9 MD, a fait savoir mardi, le Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Le département explique l’exacerbation du déficit, par l’augmentation des importations alimentaires de 21,9%, à un rythme beaucoup plus soutenu que les exportations (+9,8%), à cause des importations de céréales, surtout du blé tendre et des importations de viandes (+ 50%), dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan.

Cette tendance a engendré une baisse du taux de couverture des importations par les exportations, à 67,4%, contre 74,9% durant avril 2016.

Le ministère a indiqué que la valeur des exportations de l’huile d’olive a atteint jusqu’au 30 avril, 483,6 MD contre 412,6 MD, l’année dernière.

La valeur des importations alimentaires (9,8% du total des importations), a augmenté de 21,9%, pour atteindre 1507,8 MD. Les importations des céréales ont fait un bond de 25%, à 679,8 MD, elles accaparent, notamment le blé (64,1% des importations des céréales), la part du lion avec 45,1% du total des importations alimentaires pour avril 2017, contre 44%, l’année dernière.

Les importations des huiles végétales ont aussi, progressé de 55,7% pour une valeur de 180,6 MD, alors que les prix des huiles importées ont cru de 33,7%. Aussi, les importations de sucre ont pratiquement doublé (+ 99,3%) et les prix ont augmenté de 59,5%, par rapport à la même période de 2016.