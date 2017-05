Le Conseil de l’ISIE examine, mercredi, les démissions de trois de ses membres

Une réunion du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) est prévue mercredi 17 mai pour examiner les démissions annoncées le 9 mai dernier, indique l’ISIE.

Le président de l’ISIE, Chafik Sarsar, avait appelé le conseil de l’instance à se réunir, lundi matin, pour examiner “un projet de charte visant à assurer le processus électoral des municipales” et permettre, ainsi, “le bon déroulement et la bonne organisation de cette échéance et la continuité du travail au sein de l’instance”, lit-on de même source.

Rappelons que Chafik Sarsar, président de l’ISIE, Mourad Ben Mouelli, vice-président, et Lamia Zargouni, membre, ont annoncé leur démission, mardi 9 mai, au cours d’une conférence de presse. Selon Chafik Sarsar, cette démission intervient suite à “un différend au sein de l’ISIE”. Ce différend, a-t-il expliqué, ne concerne pas la méthode du travail mais porte, plutôt, sur “les principes et valeurs sur lesquelles est fondée la démocratie”.

Cette démission intervient à sept mois des municipales prévues le 17 décembre prochain.

Lamia Zargouni avait indiqué, samedi dernier, dans une déclaration à l’agence TAP que “le renoncement du président et des deux membres de l’Instance à leur démission est tributaire du respect de la charte d’action qui sera discutée lundi prochain”.

“Cette charte d’action devrait régir les rapports entre les membres de l’Instance d’une part et entre ces derniers et l’administration d’autre part”, avait-elle expliqué.