Commerce : Vers la rationalisation des importations des établissements publics

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Zied Laadhari, a annoncé une augmentation des taxes douanières sur les produits de consommation non essentiels, dans l’objectif de soutenir le budget de l’Etat et de réduire le déficit commercial.

S’agissant des mesures non tarifaires, il a affirmé que les services du ministère se déploient à rationaliser les importations des institutions et établissements publics durant le reste de l’année.

Laadhari a également fait savoir qu’il y aura réduction des avantages accordés aux concessionnaires de voitures au titre de l’année 2017, par rapport à 2016. Parmi les mesures non tarifaires, le ministre a également évoqué l’obligation de présenter la déclaration douanière du pays exportateur afin d’éviter toute tentative frauduleuse en la matière, le renforcement du contrôle technique des importations et la révision de la liste des produits soumis au contrôle technique afin de protéger le consommateur et d’empêcher l’entrée sur le marché de produits non conformes aux normes.

Vers la rationalisation des crédits orientés importations

Le ministre a aussi, évoqué la coordination entre la Banque centrale de Tunisie et les établissements de crédit, afin de rationaliser les crédits orientés vers l’importation de produits de consommation non essentiels.

Le ministre du Commerce a, également, cité la mise à jour de la liste des institutions et des structures publiques ainsi que celles des entreprises privées résidentes, dont le volume d’importation (biens et services) est important, afin de faire parvenir au préalable, leur programme d’importation à la Banque centrale pour qu’elle puisse établir ses prévisions de dépenses en devises et le niveau de réserves de change.

Laadhari a par ailleurs indiqué que plusieurs autres mesures peuvent être prises dans le cadre des accords bilatéraux, annonçant le lancement des négociations avec l’Union européenne dans le but de trouver les solutions à même de réduire le déficit commercial.

Il a à ce titre souligné qu’une demande a été faite à l’Union européenne pour exonérer une liste supplémentaire de produits tunisiens, de taxes douanières.

Face à la Turquie, les des mesures de sauvegarde s’imposent…

Au sujet de la Turquie, le ministre a affirmé l’intention de mettre en application des mesures de sauvegarde, conformément à la convention conclue entre les deux pays, et ce dans le cadre du Conseil de partenariat tuniso-turc, qui se tiendra durant la prochaine période, dans l’objectif de remédier au déséquilibre de la balance commerciale entre les deux pays.

Une assistance technique a été demandée pour accéder au marché turc et y développer les exportations tunisiennes outre la demande faite pour exonérer une liste supplémentaire de produits tunisiens, des taxes douanières et ouvrir des lignes de financement turques, à des conditions préférentielles pour alléger la pression sur les réserves en devises.

Demande d’ouverture de lignes de financement avec la Chine

S’agissant de la Chine, le ministre a affirmé que les mesures concernent essentiellement la demande d’ouverture de lignes de financement de l’investissement et du commerce extérieur, le renforcement de l’investissement industriel chinois, la demande d’assistance technique à l’accès au marché chinois et l’augmentation des exportations tunisiennes vers ce pays.

Un programme spécifique pour le développement industriel

En termes de mesures exceptionnelles visant à promouvoir l’export et les industries nationales, le ministre a annoncé la mise en place d’un programme spécifique pour le développement industriel visant à favoriser la fabrication des produits, non industrialisés en Tunisie, mais sur lesquels la demande est forte sur le marché local.

Le ministre a aussi fait savoir que des ressources supplémentaires seront allouées au fonds de promotion des exportations, outre l’ouverture de nouvelles lignes maritimes et aériennes vers des marchés prometteurs et la décision d’ouvrir 5 représentations commerciales dans 5 pays africains.

Les négociations d’adhésion de la Tunisie au COMESA sont bien avancées

Il a, dans ce cadre, annoncé que les négociations d’adhésion de la Tunisie au COMESA sont bien avancées, ainsi que celles lancées avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour obtenir le statut de membre observateur.

L’intervention du ministre, à cet égard, a également porté sur les préparatifs lancés pour l’organisation du premier forum africain d’affaires durant le dernier trimestre de 2017.

Les mesures annoncées concernent également la révision du cadre législatif et organisationnel régissant le commerce de distribution et le commerce extérieur.