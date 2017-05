Khémaies Jhinaoui en visite de travail à Vienne les 16 et 17 mai

Le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, effectue une visite de travail à Vienne (Autriche), les 16 et 17 mai, à l’invitation de son homologue autrichien, Sebastian Kurz.

Il s’agit de la première visite d’un ministre des Affaires étrangères tunisien depuis 2006, a indiqué lundi un communiqué du ministère. Elle intervient moins d’un an et demi après la visite en Tunisie du président autrichien Heinz Fischer.

Selon le département des Affaires étrangères, cette visite de travail reflète la solidité des relations d’amitié et de coopération unissant les deux pays et constitue une occasion propice pour identifier les moyens propres à consolider davantage la coopération bilatérale et faire face aux défis communs s’agissant notamment de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

Au cours de sa visite de travail à Vienne, le ministre des Affaires étrangères aura une série d’entretiens avec plusieurs hauts responsables autrichiens qui seront l’occasion d’évoquer les relations bilatérales et les perspectives de la coopération tuniso-européenne ainsi que les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Au niveau multilatéral, Khémaies Jhinaoui rencontrera des responsables d’institutions et organisations internationales siégeant à la capitale autrichienne Vienne dont l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel.