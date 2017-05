L’investissement et le co-développement économique en Tunisie, thème d’un colloque au Sénat français

Un colloque sur “l’investissement et le co-développement économique en Tunisie” se tiendra le 18 mai 2017 au Sénat français à Paris. Parrainé par la sénatrice de Seine Saint-Denis, Evelyne Yonnet-Salvator, il sera une occasion pour présenter une synthèse sur la conférence internationale sur l’investissement “Tunisia 2020”, organisée fin novembre 2016, à Tunis, ainsi que sur les réformes économiques engagées.

Des économistes, des hommes d’affaires et des experts examineront dans le cadre de trois tables rondes, les champs de développement économique. La première table ronde sera axée sur “les énergies renouvelables en Tunisie : une opportunité de richesse locale et un acteur incontournable de mix énergétique pour l’Europe”.

La note de présentation du colloque précise qu'”avec un ensoleillement compris entre 3000 et 3500 heures par an et un plan basé sur l’utilisation des énergies renouvelables, la Tunisie peut être un acteur incontournable de production et d’export énergétique destinés au marché local et à l’export vers l’Europe”.

La deuxième table ronde répondra à la question: “quelle stratégie pour l’industrie manufacturière en Tunisie?”, alors que la troisième s’intitule “Tunisie: Hub entre l’Europe et l’Afrique, accélérateur de la filière numérique”.

Prendront part à ce colloque les ministres des affaires étrangères et des affaires sociales, Khemaies Jhinaoui et Mohamed Trabelsi ainsi que la présidente de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, (Utica), Wided Bouchamaoui, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (Ugtt) Noureddine Taboubi et le président du groupe d’amitié France-Tunisie du Sénat, Jean-Pierre Sueur.