Société : Démarrage du programme national de promotion de la famille tunisienne

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, Naziha Labidi, a donné, dimanche 14 mai, le coup d’envoi du programme national de promotion de la famille tunisienne, lors d’une manifestation d’animation, ouverte aux familles tenue à l’avenue Habib Bourguiba, à Tunis en présence d’un grand nombre d’enfants et de parents.

Le programme de promotion de la famille Tunisienne, dont les festivités se poursuivent jusqu’au 25 mai courant dans les différents gouvernorats, s’inscrit dans le cadre de la célébration par la Tunisie de la journée internationale des familles qui coïncide avec le 15 mai de chaque année, dont le thème de cette année se concentre sur le rôle des familles et des politiques familiales dans la promotion de l’éducation et le bien-être général de leurs membres.

La ministre a indiqué que l’éducation parentale saine est le garant de la protection de l’enfance des différents dangers, soulignant l’importance du rôle de cette éducation dans la réalisation de l’équilibre psychique de l’enfant et sa contribution à l’édification d’une société saine et équilibrée.

Elle a mis en valeur les efforts déployés par toutes les parties concernées pour ancrer davantage la conscience du rôle des familles dans le développement de l’éducation et de l’apprentissage dans toutes les étapes de vie des enfants et des jeunes. Elle a indiqué, à ce propos, que le ministère œuvrera d’une manière participative avec les familles, la société et les institutions de l’enfance ainsi que tous les intervenants dans le domaine de la protection de cette frange sociale de tous les dangers.

Elle a rappelé que le département a mis en place une nouvelle stratégie multipartite relative à la petite enfance pour les années 2017/2025 portant sur l’encadrement psychique, social, éducatif et culturel afin de protéger l’enfant du danger de la délinquance.

Cette stratégie vise en particulier à mettre en place des plans d’action permettant à l’enfant de profiter des services de haute qualité dans les différents secteurs de la santé, de l’éducation et des loisirs sans exclusion.

Le programme national de la promotion de la famille tunisienne comporte deux ateliers de travail. Le premier sera organisé le 15 mai sur “l’éducation des enfants: la complémentarité entre le milieux familial et scolaire”, alors que le deuxième se tiendra le 20 mai 2017 sur “l’éducation parentale: rôle du père dans la famille” outre l’organisation d’une conférence nationale sur “l’éducation parentale, fondement de la paix sociale, exemple du congé de maternité” le 23 mai courant.

Le programme prendra fin le 25 mai, avec l’organisation d’une table ronde sur “la cohésion sociale à l’ère des TIC”.