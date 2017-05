“L’armée nationale est tenue à une neutralité totale, son rôle est fixé par la Constitution et les lois en vigueur. Il ne lui appartient pas d’intervenir dans les affaires publiques ni d’entrer en confrontation avec les protestataires qu’au cas où la sécurité de ses membres ou des institutions dont ils assurent la protection est menacée. L’armée fera alors usage, de manière progressive, de la force dans le cadre de la loi”. C’est ce qu’a déclaré, vendredi 12 mai, le ministre de la Défense nationale, Farhat Horchani.

“La décision du président de la République Béji Caïd Essebsi, en sa qualité de chef suprême des forces armées, de charger l’Armée de protéger les sites de production est une décision constitutionnelle. Elle s’inscrit dans le cadre de ses prérogatives et n’est pas de nature à porter atteinte aux libertés”, précise Horchani, dans un entretien accordé à l’agence TAP.

Pour étayer ses dires, le ministre de la Défense rappelle les dispositions de l’article 19 de la Constitution en vertu desquelles “les forces de sûreté nationale sont des forces républicaines chargées de préserver la sécurité et l’ordre public, de veiller à la sécurité et à la protection des individus, des institutions et des biens, de l’application de la loi dans les limites du respect des libertés en toute neutralité”.

Il a également cité l’article 18 de la Constitution qui dispose que “l’armée nationale est une force militaire républicaine armée, basée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi, chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son territoire. Elle est tenue à une neutralité totale. L’armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi”.

“L’armée nationale assume la protection des sites de production et certains autres sites sensibles. Elle est également chargée de protéger provisoirement certaines institutions de souveraineté”, a-t-il dit.

A ce propos, le ministre a tenu à rappeler que l’armée nationale s’acquitte de la mission de protection de plusieurs installations pétrolières et gazières. Sa présence sur ces sites a été renforcée au cours des dernières années, face aux menaces qui guettent le pays.

“Récemment, l’armée s’est chargée de la protection d’autres installations dans plusieurs régions du pays, particulièrement celles qui connaissent un climat de tension”, a-t-il ajouté.

Selon Farhat Horchani, le ministère de la Défense nationale prépare en coordination avec le ministère de l’Intérieur et les parties concernées le cadre juridique relatif à la sécurisation des installations en application de la décision du président de la République.

En conclusion, le ministre de la Défense nationale a appelé les citoyens à respecter les instructions de l’armée et à éviter d’entraver le travail des formations militaires.

Alors, pour celles et ceux qui critiquent l’annonce du chef de l’Etat de faire intervenir l’armée national pour protéger les biens et les sites de production doivent lire attentivement la Constitution. Ensuite, notre ministre de la Défense, en l’occurrence Farhat Horchani, est un spécialiste du Droit constitutionnel, par conséquent il sait interpréter les lois et faire une lecture claire et précise de notre Constitution.

