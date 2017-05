Youssef Chahed, chef du gouvernement, a donné à Sejnane le coup d’envoi au système de transfert des eaux du nord vers le centre du pays et le Cap Bon, qui s’inscrit dans le cadre du projet des grands axes de Sejnane. C’était le vendredi 12 mai 2017, à l’occasion de sa visite à Bizerte.

Ce projet, réalisé moyennant une enveloppe de 36 MDT, va fournir lors de la première phase de son entrée en exploitation, au mois de juin prochain de l’eau potable à plus de 15 mille personnes. Une fois achevé, il a assurera l’alimentation en eau potable à plus de 36.000 personnes.

Chahed a également inspecté le projet du barrage de Kamkoum à Sejnane dont la réalisation s’inscrit dans le cadre du programme décennal de mobilisation des ressources hydrauliques pour un montant de 38 MDT. Il a assuré que le système de transfert d’une partie des eaux du nord vers le centre, le Cap Bon et même Sfax va permettre de combler le déficit pluviométrique et assurer une équation entre l’approvisionnement de l’eau potable et de eau destinée à l’irrigation et au secteur agricole dans son ensemble.

Quant au ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Bêche, Samir Taieb, il a annoncé le lancement d’une étude relative à la réalisation d’un périmètre irrigué sur une superficie de 500 ha à Sejnane.

Le chef du gouvernement a également rencontré certains habitants de la région qui ont évoqué plusieurs problèmes fonciers liés à la construction des barrages outre les problématiques relatives au développement et à l’emploi.

A préciser que le taux d’approvisionnement en eau potable en milieu rural dans le gouvernorat de Bizerte s’élève à 85%.