Pèlerinage de la Ghriba : La concorde entre juifs et musulmans?

Sur le rythme de l’hymne national tunisien et sous la pluie, les pèlerins juifs ont clôturé, vendredi 12 mai, les rites de la première journée du pèlerinage de la Ghriba.

Les mains en l’air, les juifs, tunisiens et étrangers, ont chanté l’hymne de la Tunisie qui leur a ouvert, encore une fois, ses bras pour les accueillir, réaffirmant ainsi les valeurs de tolérance et d’ouverture de son peuple à travers sa longue histoire.

Une première journée qui a vu défiler des juifs du monde entier mais aussi des musulmans tunisiens venus célébrer avec ‘leurs cousins’ cet événement annuel important.

La matinée a été marquée par les rituels et les prières juives. Des jeunes filles mais également de jeunes et vieux couples ont déposé dans la niche éclairée à la lumière des bougies des œufs où ils ont écrit leurs vœux. Après avoir dégusté des plats de la cuisine et culture culinaire juive, les pèlerins se sont installés dans le hall du sanctuaire où ils ont chanté et dansé sur les notes des chanteurs juifs tunisiens comme Raoul Journo.

L’après-midi était consacrée à la collecte d’argent. Des rimonims (des bouquets de fleurs) ont été vendus aux enchères. “Il s’agit d’un rituel du pèlerinage qui a pour but de collecter l’argent pour le sanctuaire”, explique René Trabelsi à l’agence TAP, indiquant que ces ventes aux enchères apportent à la caisse de la Ghriba chaque année une somme d’environs 20 milles dinars.

Après la vente aux enchères, la “menar”, un candélabre recouvert de foulards de soie, fut sortie. Il s’agit de la ‘petite sortie’ qu’est le premier défilé de ce candélabre. Le deuxième défilé, le plus imposant et le plus important du pèlerinage, se déroulera dimanche prochain.

Des politiciens au rendez-vous de la première journée

Des députés et personnalités publiques étaient également au rendez-vous du pèlerinage de la Ghriba. Hajer Bechikh, député de Afek Tounes à l’ARP, a souligné que ce rituel qui fait partie de la civilisation tunisienne doit être conservé. Pour elle, tous les Tunisiens, de toutes les confessions, “sont des frères et sœurs tant qu’ils portent tous la nationalité tunisienne et qu’ils appartiennent tous au même territoire, celui de la Tunisie”.

Le député de Nidaa Tounes, Mohamed Ramzi Kheniss, a pour sa part souligné le message transmis au monde entier à travers ce pèlerinage. “Ces festivités et le bon déroulement du pèlerinage de la Ghriba est un message positif sur la stabilité et la sécurité dont jouit le pays où juifs et musulmans vivent en toute sérénité”, a-t-il indiqué.

Le député de Nidaa Tounes Sofiene Toubel a, quant à lui, indiqué que la réussite de ce pèlerinage est une réussite de la saison touristique. “Il s’agit du premier pas sur le chemin d’une saison touristique réussie”, a-t-il espéré. Il a indiqué qu’aucune demande de subvention n’a été déposée auprès de l’Assemblée des Représentants du Peuple. “Cependant, les ministères du Tourisme, des Affaires religieuses mais également de la Culture devraient subventionner ce genre de festivité capable de donner un coup de pousse à l’économie et à l’investissement en Tunisie” a-t-il affirmé.

L’ancien ministre de l’Education, Neji Jalloul, a également assisté aux festivités. Dans une déclaration à l’agence TAP, Jalloul a rappelé les origines multiples du peuple Tunisien. “Le peuple tunisien est un mélange de Romains, Bizantins, Phéniciens et Turcs”, a-t-il indiqué, soulignant que malgré la différence religieuse, la Tunisie demeure un pays d’amour et de tolérance.

Des musulmans partagent la fête

Des musulmans sont venus partager les festivités mais également les rituels du pèlerinage juifs. Pour eux, le pèlerinage juif est un rituel tunisien partagé, depuis des décennies, avec les tunisiens de toutes confessions. C’est également pour plusieurs musulmans une occasion pour déguster des saveurs de la cuisine juive, riche en plats savoureux dont notamment El Madfouna, le Brik et les Koufta.

Assis côte à côte, la partie réservée aux restaurants et aux postulants à une pause gourmande reflétait l’image d’une Tunisie pacifique, diversifiée et tolérante. “Le pèlerinage juif de La Ghriba sera marqué cette année par une présence sécuritaire et militaire renforcée”, a indiqué, vendredi, le secrétaire général du syndicat des forces de sécurité à Médenine, Kamal Zbaa.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a affirmé que des agents de sécurité ont été déployés, depuis quelques jours, dans toute l’ile de Djerba pour veiller au bon déroulement du pèlerinage. “Nous nous attendons, cette année, à l’arrivée de plus de 3000 pèlerins”, a précisé Perez Trabelsi, président de l’Association de la Ghriba, dans une déclaration à l’Agence TAP

La synagogue de la Ghriba, qui date de plus de 2500 ans, est depuis 200 ans la destination des juifs lors de la saison du pèlerinage.