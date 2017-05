Catastrophes naturelles : Youssef Chahed crée le fonds solidaire d’indemnisation

Youssef Chahed a annoncé, vendredi 12 courant, la mise en application de la décision gouvernementale relative à la création d’un fonds solidaire d’indemnisation des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles.

Des démarches ont été entamées pour l’installation d’un système de couverture sociale au profit des pêcheurs et d’autres sont en cours pour la conception d’instruments de financement, l’organisation de ses interventions du fonds d’indemnisation et l’identification de critères d’éligibilité, a-t-il ajouté lors de la célébration de 53ème anniversaire de la fête de l’Evacuation Agricole et de la Journée nationale de l’Agriculture et de la pêche.

Chahed est revenu, à cette occasion, sur les principales difficultés auxquelles fait face le secteur agricole, dont notamment l’endettement, qui touche un quart des producteurs agricoles et l’absence d’un mécanisme efficace d’assurance contre les catastrophes naturelles.

Des points de vente au profit des femmes rurales, ouvrières dans l’agriculture

En ce qui concerne la promotion des femmes ouvrière dans l’agriculture, dont la participation aux activités du secteur est estimée à 70%, il a annoncé le lancement de points de vente de produits des femmes rurales, dans les différentes régions du pays.

Par ailleurs, il a rappelé que le volume des investissements publics dédiés au secteur agricole, durant le quinquennal 2016-2020, est estimé à 9 milliards de dinars, soit en augmentation de 55% par rapport au quinquennat précédent.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a appelé à l’organisation d’un dialogue national, en vue de mettre en place une stratégie globale pour la promotion du secteur agricole.

Le président de l’UTAP, Abdelmajid Ezzar, a estimé, quant à lui, que “la nouvelle loi sur l’investissement n’est plus efficace en l’absence d’une réelle volonté politique de lutte contre l’importation anarchique et la contrebande”.

Il a aussi réitéré son appel à redonner aux agriculteurs, aux pêcheurs et au secteur en général, la place qu’ils méritent.