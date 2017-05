10ème anniversaire d’Enda Tamweel Nabeul

Une journée de célébrations sera organisée pour marquer ces 10 années d’engagement en matière d’inclusion financière. Elle se tiendra en présence des clients de l’agence ainsi que des représentants régionaux des autorités et des structures d’appui. L’événement aura lieu dans les locaux de l’agence sise Avenue Farhat Hached, Nabeul, 8080.

En 2007, Enda ouvre son agence de Nabeul pour contribuer à l’autonomisation financière des populations marginalisées de la région.

En 2017, et au prix d’efforts continus, l’agence Enda tamweel sert près de 5000 clients dont 55% de femmes, 31% de jeunes et 19% d’agriculteurs. Elle aura financé et accompagné près de 10 000 micro-entrepreneurs en 10 ans avec plus de 34000 prêts octroyés pour une valeur cumulée de 44 231 350 millions de dinars.

Enda tamweel a choisi de fêter ce 10ème anniversaire le 12 mai 2017 en réunissant et en honorant tous ceux qui ont contribué à sa réussite à savoir ses clients, ses partenaires régionaux et ses employés.

La cérémonie officielle se tiendra de 14h à 18h; elle prendra la forme d’une après midi musicale au sein de l’agence (spectacle hadhra) agrémentée par des hommages clients et une tombola.

La cérémonie sera précédée par une expo-vente réunissant une sélection de produits artisanaux produits par les clients de l’agence. Cette expo-vente rentre dans le cadre des services d’appui à la commercialisation offerts par Enda à ses clients en vue d’accroitre la visibilité de leurs créations et de booster leurs ventes.

L’équipe Enda tamweel Nabeul souhaite la bienvenue à l’ensemble de ses invités et réitère son engagement pour le développement de l’écosystème entrepreneurial de la région.

A propos de Enda tamweel

La société Enda Tamweel a été créée dans le cadre de la filialisation de l’activité de micro-crédit par l’Organisation non gouvernementale, Enda inter-arabe en 2016. Précurseur de la micro-finance en Tunisie, Enda inter-arabe opère depuis 1995. Elle est la plus importante institution de micro-crédit en Tunisie et sert actuellement 300 000 micro-entrepreneurs à partir de 80 agences et trois guichets mobiles sur tout le territoire tunisien, avec un encours de 380 millions de dinars.

Evoluant dans un secteur prioritaire pour la lutte contre le chômage, la pauvreté, l’exclusion financière et la dynamisation de la croissance, Enda a financé 650 000 micro-entrepreneurs pour une valeur cumulée de deux milliards cinq cents millions dinars. Elle a ainsi contribué à l’amélioration des revenus de quelque 650 000 ménages tunisiens tant en zone urbaine que rurale tout en créant également des emplois salariés.