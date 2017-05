Nabeul : Un mégaprojet touristique promu par des investisseurs tunisiens et étrangers

Des investisseurs tunisiens et français se proposent de lancer un mégaprojet touristique, culturel et sportif entre Korbous et El Haouria (gouvernorat de Nabeul).

Selon l’investisseur tunisien Mohamed Ajroudi, ce projet, qui permettra de créer près de 5000 emplois, sera réalisé moyennant des investissements de l’ordre de 2500 millions de dinars.

Une fiche technique du projet a été présentée, jeudi, lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat, en présence des représentants des directions régionales et des députés de la région.

Composé d’un ensemble d’hôtels, de résidences, de commerces et de centres de loisirs, le projet sera réalisé sur un terrain de 400 ha, situé entre El Haouaria, Takelsa et Korbous.

Ajroudi a indiqué que le projet sera lancé dès l’obtention des autorisations, affirmant que toutes les études et participations relatives au projet sont fournies.