La Tunisie et l’UE concluent deux nouveaux accords de coopération

Deux accords de coopération ont été signés, jeudi 10 à Bruxelles, en marge de la treizième session du Conseil d’Association entre l’Union européenne et la Tunisie, par le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaïes Jhinaoui, et le Commissaire européen à l’éducation, à la culture, au multilinguisme à la jeunesse et au sport.

Le premier accord porte sur la participation de la Tunisie au programme européen de soutien aux secteurs culturels et créatifs “Europe Créative”. Ce programme permettra aux acteurs culturels et audiovisuels tunisiens de renforcer la mise en réseau et la coopération avec leurs homologues de l’autre rive de la Méditerranée, explique-t-on dans la déclaration conjointe rendue publique à l’issue de la treizième session du Conseil d’Association UE-Tunisie.

Il contribuera aussi à renforcer le rôle d’intégration socio-économique de la culture et à rapprocher les sociétés européenne et tunisienne, ajoute-t-on.

Quant au deuxième accord, il prévoit un financement relatif à “l’Initiative pilote pour le développement local intégré”. Dotée de 60 millions d’euros, sous forme de don, cette initiative vise à soutenir les efforts du gouvernement tunisien dans le processus de décentralisation, afin de réduire les inégalités de développement entre les régions.