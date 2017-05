Assurances Star : Confirmation de ses performances en pleine transition et transformation

Fidèle à son statut de principal acteur économique, au sein du secteur des assurances, précurseur en terme d’innovation et de développement de ses produits et d’amélioration de ses services, la Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances (STAR) a confirmé durant la deuxième année d’exécution de son plan stratégique et opérationnel 2015 -2019, son engagement irréversible vers la modernisation de ses procédures de gestion et offert à sa clientèle des services innovants et de proximité.

Au courant de l’année 2016, la STAR a continué l’exécution de ses projets de transformation qui constituent les préalables à la concrétisation de ses ambitions tout en œuvrant à consolider ses résultats d’exploitation.

En effet, La Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances a enregistré en 2016 une progression de son chiffre d’affaires de 7% soit 331,160 MD contre 309,646 MD en 2015, une accélération de la cadence des règlements sinistres à 209,782 MD contre 180,008 MD en 2015, soit une évolution de 16,5% et des provisions techniques de l’ordre de 617,372 M D contre 580,541 M D en 2015.

Le total des actifs financiers évolue de 3,2% à 787,615 MD contre 763,178 M D en 2015. Les revenus financiers progressent de 9% pour se situer à 50,026 MD contre 45,862 MD en 2015 (hors plus-value exceptionnelle). Le taux de rendement moyen des actifs financiers s’établit ainsi à 6,4%.

Les charges de gestion, en légère évolution, se situent à 81,2 M D contre 80,5 M D en 2015 et représentent 24,5% du chiffre d’affaires contre 26% en 2015.

Ainsi, les comptes de la STAR sont clôturés en 2016 avec un total bilan de 1031,847 MD contre 994,635 MD en 2015 et un résultat bénéficiaire avant impôts de 19,772 MD. Après impôts, le bénéfice net est de 15,505 MD contre 73,450 MD en 2015 (19,276 MD hors plus-value exceptionnelle de 2015).

Ces indicateurs montrent une évolution satisfaisante des fondamentaux de la société avec des fonds propres avant résultat de 311,399 MD contre 260,560 MD en 2015 (couvrant 4,87 fois la marge de solvabilité réglementaire) et un taux de représentation des engagements techniques de 134,2%.

Dans ce contexte, la STAR a poursuivi son effort de modernisation pour offrir à ses clients des services innovants et cela dans la continuité des travaux déjà engagés durant les exercices précédents.

En effet, la mise en œuvre du programme « Vision » a atteint un stade avancé des travaux. Les efforts consentis durant l’année ont abouti au lancement de nouveaux produits et la modernisation des produits existants s’adaptant plus largement aux besoins de la clientèle.

Aussi, la STAR a poursuivi les travaux de mise en œuvre de la refonte de son système d’information baptisé projet « Horizon ». Le déploiement du premier lot a été couronné de succès grâce à la forte mobilisation de toutes ses équipes.

Dans le même temps une nouvelle stratégie commerciale a été lancée pour servir les objectifs de développement du portefeuille. Elle s’appuie sur un renforcement de l’accompagnement du réseau et la dynamisation de ses points de vente.

Grâce à la persévérance et la mobilisation de toutes ses forces vives, la STAR continuera avec enthousiasme à relever tous les défis en matière de développement, d’innovation et de consolidation de ses résultats pour préserver son rayonnement en tant que leader du marché des assurances malgré une concurrence accrue.