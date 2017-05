Industrie pétrolière  : “PetroServ 2017”… le Salon d’un secteur en pleine évolution

Depuis le 9 mai et jusqu’au 12, la capitale du Sud, Sfax, abrite la 5ème édition du Salon international des services pétroliers et de l’énergie “PetroServ 2017”, qui regroupe une centaine d’exposants, aussi bien tunisiens qu’étrangers (France, Belgique, Angleterre, Allemagne, Australie, Italie, Inde, Taïwan, Irak et Soudan). Il est organisé par l’Association de la Foire de Sfax.

Au deuxième jour de la manifestation, nous avons effectué une visite du Salon. Oui, compte tenu de son caractère particulier et purement professionnel, PetroServ 2017 n’attire pas la grande foule. Toutefois, nous avons remarqué une bonne organisation, un bon accueil des visiteurs, et surtout plein de discussions entre exposants. Et croyez-le bien, dans un Salon professionnel comme celui-ci, l’aspect “contact entre professionnels du métier est très important pour nous“, nous a confié un exposant.

Nous l’avons bien remarqué, ça s’affaire de partout, qui pour expliquer les services de son entreprise, qui pour essayer de vendre de solutions techniques, qui pour discuter de la signature éventuelle d’un partenariat, etc.

En marge du Salon, se tient également un forum scientifique (10 et 11 mai), animé par des experts, universitaires et autres professionnels tunisiens et étrangers.

Ils y ont notamment débattu des “nouvelles techniques d’extraction”, “changements et perspectives dans le secteur des énergies”, “santé, sécurité et environnement” et “exploitation des champs prospectés”, etc. Autrement dit, tour ce qui est lié au secteur, de l’évolution des techniques jusqu’à la santé, en passant par l’environnement, les changements climatiques, les services, les perspectives…

A noter que parmi les entreprises présentes figurent Total Tunisie, SEREPT, Amouri approvisionnement, APC Training, FUKE, Autochim, Brady, Rockwell Automation, AZ Technology, Compagnie franco-tunisienne des pétroles, Radiodetection LTD, OMV, SODEPS, SITEP,ENI,MARETAP, PERENCO, HBS, PRIMOIL, Mazarine, PETROFAC, Systèmes France, First Service, Maersk Line, Shell, Integration Objects, Kronne SAS, La Maison du câble, LAQUIMCO, Liber Energy, OGSO, OPERIX, Petrogas Systems, etc.