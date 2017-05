Accès au marché russe : 10 PME tunisiennes à Moscou en septembre prochain

Une dizaine de PME tunisiennes opérant dans les secteurs agroalimentaire, textile, habillement, chaussures, maroquinerie, tissu d’ameublement, participeront, en septembre 2017, à des missions d’affaires multisectorielles à Moscou (Russie).

En vertu d’un protocole d’accord de coopération signé, jeudi, entre la structure Internationale de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie ” CONECT International ” et DUALEST (société Française présente sur le marché russe), les missions comporteront des rencontres B to B et des visites à des entreprises russes opérant dans ces différents secteurs.

Le programme prévoit, également, d’organiser, en avril 2018, des événements promotionnels pour les produits tunisiens et le site Tunisie en général, en coopération avec les ministères concernés, les structures d’appui et d’une vingtaine d’entreprises tunisiennes.

Il s’agit en outre de cordonner des missions individuelles et personnalisées en faveur des adhérents de CONECT International, souligne le document signé lors d’une matinée d’information organisée sur le thème: “Comment Accéder au Marché Russe?”.

“L’accord signé avec DUALEST permettra aux entreprises tunisiennes de bénéficier des études de faisabilité, outre de l’accompagnement nécessaire pour accéder au marché russe”, a souligné Monia Essaidi présidente de CONECT International.

Et d’ajouter que CONECT International organisera, l’année prochaine, une action de promotion pour faire connaitre l’image économique et le climat d’affaires en Tunisie.

La responsable a en outre appelé à développer davantage le transport maritime reliant les deux pays afin de faciliter l’écoulement du produit tunisien sur le marché russe, rappelant qu’une ligne maritime reliant le port de Sfax à celui de Novorossiysk (sud de la Russie), a été lancée, le 2 novembre 2016.

Pour sa part, Lanfranchi Sophie, directrice chargée du développement stratégique à DUALEST, a mis l’accent sur les opportunités d’exportation des produits tunisiens vers le marché russe, citant l’agroalimentaire notamment les produits frais (fruits et légumes de qualité, les produits de la mer, les fromages…), les produits transformés et l’épicerie fine, pharmaceutique, le prêt à porter et la décoration…

Le consommateur et les hommes d’affaires russes cherchent des produits de qualité et à bon prix et des délais de livraison raisonnables, a encore fait savoir la responsable, rappelant que la Tunisie fait partie des pays bénéficiant du Système Généralisé de Préférences “SGP” appliqué par l’Union Douanière “Russie – Biélorussie – Kazakhstan”. En vertu de ce système, une exonération de 25% des droits de douanes est appliquée sur une liste spécifique de produits, a-t-elle encore précisé.