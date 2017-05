Un concours de business plans récompense 3 lauréats

Le 11 mai 2017, 10 libyens talentueux participeront à un concours de business plan au cours d’une cérémonie de haut niveau à Tunis, où ils présenteront leurs business plans à un public d’investisseurs internationaux, d’incubateurs, d’entrepreneurs internationaux, de médias et d’officiels de haut niveau.

Cette compétition de business plans est partie intégrante d’un projet ayant pour objectif d’appuyer l’intégration économique, la diversification et l’environnement durable en Libye (SLEIDSE) financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

10 lauréats invités à Tunis pour être formés et entraînés

Le concours de business plans est ouvert depuis le 2 mars 2017 à tous les entrepreneurs libyens : plus de 1000 candidatures ont été reçues, venues d’horizons très divers. Ce retour très positif indique que l’entrepreneuriat se développe aujourd’hui en Libye dans toutes les catégories sociales, géographiques et démographiques.

Libya Enterprise, l’agence libyenne de développement des PME, co-organise ce concours de business plans. Elle a sélectionné 10 entrepreneurs, 3 femmes et 7 hommes, qui ont été conviés au début de mois de mai pour une mission de terrain à Tunis :

– Ils ont reçu une formation délivrée par 2 experts de haut niveau sur la présentation des business plans devant un public de professionnels ;

– Ils ont visité 2 technoparcs en Tunisie et sont entrés en contact avec des start ups tunisiennes ;

– Ils ont eu l’opportunité d’être entraînés par des incubateurs internationaux.

Ces entrepreneurs dynamiques et enthousiastes ont ainsi été préparés à prendre part à la dernière étape du concours, la plus difficile : présenter leur idées d’entreprises devant un public au cours d’une cérémonie de haut niveau. Parmi eux, 3 candidats seront sélectionnés par un vote auquel prendront part le public et un jury de 7 personnes, composé de représentants de la Délégation de l’Union européenne, d’Expertise France, de Libya Enterprise, de PME de Libye et de Tunisie, et de deux mécènes, Enmaa for Oil and Gas and Libya.

Le public, parmi lequel des entrepreneurs de Libye, de Tunisie et de France, 8 incubateurs et les mécènes libyens, prendra aussi une part active au vote. Pendant le concours, 5 tables rondes permettront aux participants d’échanger sur les problématiques de l’investissement et de l’incubation.

En organisant un événement de cette ampleur, le programme SLEIDSE et Libya Enterprise n’ont pas seulement souhaité récompenser des entrepreneurs avec des prix s’élevant jusque 15 000 dinars tunisiens ; ils ont aussi pour objectif de contribuer à l’éclosion de nouveaux talents en Libye et de les mettre en relation avec des acteurs économiques internationaux, investisseurs et incubateurs internationaux. Si ce concours est une réussite, SLEIDSE et Libya Enterprise souhaiteront en organiser d’autres.

Le programme SLEIDSE et Libya Enterprise

SLEIDSE est un programme d’une durée de 4 ans qui a pour objectif de promouvoir le développement de micro-entreprises et de PME dynamiques, diversifiées, capables de créer de l’emploi et des moyens de subsistance aux jeunes et aux femmes en Libye. Il est financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.

L’une de ses principales activités consiste à renforcer les capacités des organisations de soutien aux entreprises en partenariat avec Libya Enterprise. Libya Enterprise est l’agence chargée d’appuyer les entreprises en Libye ; avec un réseau d’incubateurs et de centres d’appui aux entreprises sur l’ensemble du territoire libyen, elle dispose de toute l’infrastructure et l’expertise pour proposer une aide efficiente aux entreprises.