Inauguration de la polyclinique les Narcisses à Ennasr 2

La Polyclinique internationale les Narcisses, située à la cité Ennasr 2 (gouvernorat de l’Ariana) et employant 200 cadres et personnel médical, dont 25% des diplômés des centres de formation professionnelle et des bénéficiaires du “Contrat Dignité”, a été inaugurée mercredi 10 mai.

Imed Hammami, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, a déclaré à cette occasion à la presse que le gouvernement soutient les projets d’investissement à forte employabilité dans les différents secteurs dont le secteur de la santé.

“Le système de la formation professionnelle, en particulier dans les domaines médical et paramédical, répond aux besoins du marché du travail en proposant une main d’œuvre qualifiée”, a souligné Hammami.

Il a estimé que cette performance permettra d’inciter les jeunes et les demandeurs d’emploi d’intégrer les centres de formation professionnelle qui favorise une insertion professionnelle plus facile et plus flexible.

D’un coût global de 30 millions de dinars, la Polyclinique internationale les Narcisses, réalisée sur une superficie de 8500 m2, est dotée de 100 lits.

Cette clinique multidisciplinaire comporte 7 salles d’opération chirurgicale et des services hospitaliers dont l’urgence, la chirurgie générale, la médecine naturelle, une unité d’endoscopie, un pôle mère-enfant, un service de radiologie et un service de soins esthétiques.