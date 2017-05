BSB Toyota lance la nouvelle Yaris 2017

BSB, concessionnaire officiel de Toyota en Tunisie, a présenté la nouvelle Yaris 2017 , le mercredi 10 mai, ayant permis aux clients et partenaires de BSB de découvrir cette nouvelle version restylée.

«Nous introduisons cette 3e version de la Toyota YARIS fabriquée en France à peine quelques semaines après sa présentation officielle en Europe au dernier salon de Genève», a souligné Moez Belkhiria, PDG de BSB, ce qui confirme la place occupée par le marché tunisien aux yeux de notre partenaire japonais».

La nouvelle YARIS a gagné en maturité et s’affirme, à travers un style qui met l’accent sur le dynamisme de ses lignes qui apparaissent plus horizontales avec des reliefs plus marqués qui mettent en valeur la posture large de la voiture.

A l’avant, la forme nouvelle de la calandre, les phares et le traitement simplifié des abords du logo central Toyota soulignent les changements apportés.

A l’arrière, on remarquera les retouches apportées au hayon, aux blocs feux et au bouclier.

La nouvelle YARIS est proposée en Tunisie avec un moteur essence de 999 cm3 de cylindrée (4 CV fiscaux). Elle est dotée d’une boite de vitesse 5 rapports et se distingue par une consommation particulièrement sobre avec 4,3 L/100 km en cycle mixte.

De nombreux équipements sont proposés sur les deux versions du véhicule (Yaris LS et HS) dont notamment la climatisation, la fermeture centralisée, les vitres avant électriques, les airbags frontaux et latéraux, l’ABS, la direction assistée électrique, un système audio CD avec 6 hauts parleurs et connexion USB et AUX…

Les prix de lancement sont les suivants :

Prix de la version LS : 33.600 DT

Prix de la version HS : 36.800 DT

Nouvelle Toyota Yaris Sedan

Au cours de ce même événement, BSB a présenté la nouvelle Toyota Yaris Sedan 2017. Cette nouvelle version a également subi des améliorations très prononcées à travers un nouveau moteur essence 4 cylindres, 5 CV fiscaux, 1.33L de 100 ch din (contre 85 ch sur la version précédente). Elle bénéficie également d’un double arbre à cames en tête Dual VVT-i et offre une consommation encore plus sobre (5,8L/100 km en cycle mixte).

La Yaris Sedan 2017 est dotée de série de tous les équipements requis, notamment au niveau de la sécurité avec des airbags frontaux conducteur et passager, le système d’antiblocage des roues ABS, des appuie-têtes à l’avant et à l’arrière, des ceintures de sécurité trois points pour tous les sièges, etc.

Le véhicule est proposé au prix de 38.900 dinars.