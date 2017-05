Tourisme : Des projets touristiques à Kairouan et Kasserine

Selma Elloumi Rekik, ministre du Tourisme et de l’Artisanat a évoqué les projets touristiques programmés à Kairouan et Kasserine, lors de sa réponse mardi après-midi, aux interventions des députés, à la séance plénière consacrée aux gouvernorats du Centre-Ouest.

La ministre a indiqué qu’un financement de 130 mille dinars a été consacré à la réhabilitation des bassins des Aghlabides, tout en précisant que cette opération est du ressort du ministère de la culture et que des équipes mixtes (tourisme et culture) vont s’en charger . Elle a indiqué par ailleurs, que son département oeuvre à appuyer les autorités locales et les associations pour l’animation des quartiers et des villes, afin d’attirer les touristes. Elle a annoncé le démarrage de la construction du village de l’artisanat à Kairouan, près du Musée du tapis, fin Mai pour une enveloppe de 765 mille dinars.

Concernant le gouvernorat de Kasserine, il est prévu d’y valoriser le circuit touristique pour un montant de 300 mille dinars outre le projet de création d’une zone touristique à Sbeiltla sur 40 hectares, devant être achevé fin Mai et entrer en activité, fin juin.

Elle a encore évoqué la création d’un espace d’accueil des visiteurs à Haidra, qui comportera des espaces commerciaux et des aires de repos, tout en rappelant que la réhabilitation des sites archéologique est du ressort du ministère de la culture.

Elle a annoncé que Kasserine sera une ville touristique et Haidra une municipalité touristique, tout en soulignant l’intention d’accélérer la création d’une station écologique à bir lahfay.