La Bourse de Tunis clôture la séance du mardi dans le rouge

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi sur une perte de 0,05% enregistrée par le Tunindex à un niveau de 5 721,66 points dans un volume total de 2,193 MD, selon MCP.

Le volume le plus fort a été enregistré par SFBT qui s’est négocié à 18,79 D, drainant ainsi 0,225 MD de ses capitaux soit une performance de 0,53%.

A la hausse, LAND’OR, signe une hausse de 6% à 9,01 D, suivie par ASTREE qui, sans être échangée, réalise une performance de 4,49% à 39,31 D.

La SOCIETE CIMENT DE BIZERTE gagne quant à elle 3,03% à 2,72 D. Egalement dans le vert, SOPAT et SITS qui grimpent respectivement de 2,63% et 2,19% à 1,17 D et 1,86 D.

Dans le rouge, CELLCOM, lâche 5,14% à 3,50 D tout comme STIP, qui sans être échangé, cède 4,7% à 1,71 D. ELECTROSTAR dégringole de 2,83% à 4,11 D.

Egalement à la baisse, ICF et ONE TECH HOLDING dévissent respectivement de 2,04% et 1,79% à 22 D et 9,31 D.