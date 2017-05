Sfax : 5e édition du Salon international “Pétro Serv 2017”

Le Salon international des services pétroliers et de l’énergie “Petro Serv 2017” a démarré, mardi 9 mai à Sfax, dans sa cinquième édition et se poursuit jusqu’au 12 mai 2017, avec la participation de 120 exposants de Tunisie et d’une dizaine de pays étrangers (France, Belgique, Angleterre, Allemagne, Australie, Italie, Inde, Taïwan, Irak et Soudan).

Un forum se tiendra, les 10 et 11 mai, en marge du Salon qui sera animé par des experts, universitaires et autres professionnels tunisiens et étrangers, sur les thèmes “les nouvelles techniques d’extraction”, “changements et perspectives dans le secteur des énergies”, “santé, sécurité et environnement” et “exploitation des champs prospectés”.