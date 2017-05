Lamta abrite, du 10 au 14 mai, le concours national sur la Bsissa tunisienne

Dans le cadre du Festival des produits du terroir dans sa 18e édition, l’Association de Sauvegarde de la Médina de Lamta organise, du 10 au 14 mai 2017 à Lamta (gouvernorat de Monastir), un concours national sous le label “La meilleure Bsissa: 24G, une force qui va”.

Organisé en partenariat entre l’Institut National Zouhair Kallel de Nutrition et de Technologie Alimentaire (INNTA) et le Laboratoire de Recherche “Etudes Maghrébines et médiation culturelle, ce concours est ouvert à tous les artisans, étudiants et associations représentant les 24 gouvernorats de la république”, a indiqué à la TAP, Habib Salha, Président d’honneur de l’ASM de Lamta et Directeur du Laboratoire.

“Aucune limite d’âge ne sera imposée aux candidats de ce concours. Ils sont seulement appelés à remplir un formulaire en ligne sur le site de l’Association de Sauvegarde de la Médina de Lamta (http://www.asmlamta.org.tn)”, a-t-il ajouté.

La cérémonie de remise des prix se déroulera le dimanche 14 mai courant. Le jury qui sera composé d’experts nationaux en nutrition et technologie alimentaire remettra des sommes d’argent aux trois premiers lauréats: le 1er prix (5000 dinars), le 2e prix (2000 dinars) et le 3e prix ( 1000 dinars).

Selon Salha, ce concours vise essentiellement à rapprocher davantage les régions tunisiennes, à mettre en avant la Bssisa tunisienne et à l’inscrire au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Placée cette année sous le thème “La Bssisa de blé”, la 18e édition du Festival des produits du terroir vise à promouvoir les différentes vertus de la “bsissa”, d’en faire un leitmotiv de promotion de Lamta et surtout d’attirer l’attention des industriels et des investisseurs désirant faire de ce produit un véritable élément du patrimoine culinaire.

La Bsissa est un met traditionnel tunisien préparé à base de farine de blé ou d’orge.