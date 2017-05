HEXADAY TUNISIA 2017 est l’occasion pour les RSSI, les DSI et les dirigeants des entreprises et des organismes publics tunisiens d’envisager les dernières évolutions en matière de Cybersécurité et de Confiance Numérique.

Cet événement va permettre de comprendre et de réagir à l’évolution du paysage normatif en Tunisie et en Europe, et de de traiter des futurs défis de la sécurité du numérique tous secteurs confondus.

Cette journée du 11 mai gravitera principalement autour de la nouvelle norme européenne sur la protection des données à caractère personnel, qui entrera en vigueur en mai 2018, nommé la directive GDPR.

Quel en sera l’impact pour les entreprises tunisiennes dont le modèle économique est basé sur l’offshoring des grands comptes européens et, notamment français. Comment se mettre à niveau?

HEXADAY TUNISIA 2017 est un évènement gratuit, organisé par HEXATRUST – qui est le groupement de PME et startups innovantes spécialisées dans la Cybersécurité et la Confiance numérique – en partenariat avec l’UTICA, le Forum International des DSI, WALLIX GROUP et Business France.

Cet événement est réservé uniquement aux professionnels et l’inscription est obligatoire :

Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-hexaday-tunisia-2017-cybersecurity-nomad-conference-33700787964