La 27e édition du concours “Talon de Cristal”, les 11 et 12 mai à l’UTICA

La 27ème édition du concours euro-méditerranéen “le Talon de Cristal”-“Créatif 2017” se tiendra les 11 et 12 mai 2017 au siège de l’UTICA, sur le thème “Le style cow boy”, à l’initiative du Centre national du cuir et de la chaussure, en collaboration avec la Fédération nationale du cuir et de la chaussure (FNCC) en partenariat avec ses homologues de la France, de l’Italie et de l’Espagne.

Plus de 100 étudiants et élèves en design-modélisme et métiers du cuir, des institutions de la mode, des écoles de beaux-arts et des écoles de formation professionnelle, participeront à ce concours et prendront part à un séminaire sur “Le soutien à la création et à l’encadrement des start-ups et des micro-projets”.

La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours, qui sera coprésidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce et de la présidente de l’UTICA, est prévue pour le 12 mai 2017.