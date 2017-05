Ooredoo et le Croissant-Rouge tunisien offrent une clinique mobile aux habitants de Zaghouan

Afin de consolider sa position d’acteur social responsable et citoyen dans le pays et dans le souci d’offrir aux habitants des zones défavorisées ou éloignées un meilleur accès aux services de santé de qualité, Ooredoo Tunisie met à la disposition du Croissant-Rouge Tunisien une clinique médicale mobile destinée aux populations rurales.

Ainsi, à l’occasion de la journée mondiale de la Croix Rouge, Ooredoo Tunisie, en partenariat avec le Croissant-rouge tunisien, a procédé, lundi 8 mai 2017, à l’inauguration d’une clinique médicale mobile à Zaghouan, dédiée à la mémoire de Feu Taher Cheniti, ancien secrétaire général du Croissant-Rouge tunisien.

En vertu de ce partenariat, le Croissant-Rouge Tunisien et Ooredoo s’engagent à conjuguer leurs efforts afin d’améliorer l’accès à la santé des femmes et des enfants dans ces zones défavorisées et peu hospitalières à travers cette « clinique de santé mobile».

Cette unité contribuera désormais à une meilleure prise en charge des citoyens sur le plan préventif. Elle assurera également la formation des bénévoles du Croissant-Rouge Tunisien et fournira toute information relative à la santé des enfants et des jeunes.

Seront ciblés par cette clinique mobile les 24 gouvernorats du pays en commençant par les régions prioritaires. Le programme appuiera les efforts visant la détection et le contrôle des maladies chroniques et des troubles nutritionnels, ainsi que la fourniture de conseils en matière de santé et de prévention pour les communautés locales.

Ce projet, inauguré ce lundi au Gouvernorat de Zaghouan a été l’occasion propice pour découvrir une clinique mobile moderne qui offrira, à l’instar des cliniques mobiles qui répondent aux normes internationales, de meilleures qualités de soins aux populations locales.

Le calendrier de la tournée de la clinique mobile s’effectuera en fonction des urgences et des priorités des populations.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo Tunisie, Youssef Al MASRI a déclaré : « En tant qu’acteur socialement responsable, Ooredoo Tunisie a privilégié les besoins primaires des zones les plus reculées. Cette clinique déambulera aux quatre coins de la Tunisie pour apporter les soins nécessaires aux populations rurales. Nous sommes fiers de confier ce projet à l’une des associations les plus respectées du pays, à savoir le Croissant-Rouge».

Pour sa part, le Docteur Abdellatif Chabbou, secrétaire général au Croissant-Rouge tunisien, a précisé: «Dans le strict respect de la neutralité, de l’impartialité et de l’indépendance du Croissant-Rouge, Ooredoo a gracieusement mis à la disposition de notre organisation, une assistance des plus précieuses. L’ensemble de nos volontaires, avec à leur tête notre Président le Professeur Brahim El-Gharbi, tient à témoigner à cette entreprise sa reconnaissance».