Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture la séance du lundi dans le vert

Le Tunindex clôture, lundi, sur un gain de 0,17% à un niveau de 5 724,64 points dans un volume total de 3,341 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, SOPAT, signe une hausse de 5,56%, à 1,14 D, suivie par ICF qui réalise une performance de 4,46% à 22,46 D. STIP, sans être échangé, gagne 4,07% à 1,79 D.

Egalement dans le vert, TELNET HOLDING, tout en réalisant le plus fort volume de la séance, grimpe de 3,86%, à 4,57 D, drainant ainsi 0,465 MD de ses capitaux, suivie par HEXABYTE qui enregistre un gain de 3,21% à 5,14 D.

Dans le rouge, ASSAD, lâche 4,66% à 7,15 D tout comme CELLCOM et AIR LIQUIDE qui, sans être échangés, dégringolent respectivement de 4,40% et 2,99% à 3,69 D et 107,67 D.

Egalement à la baisse, AMS et TUNISIE LEASING dévissent respectivement de 2,94% et 2,79% à 1,65 D et 16 D.