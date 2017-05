Les 13èmes Foulées du Lac qui se tiendront le 14 mai sous le signe de «Courons AMI» ont fait l’objet au siège de AMI Assurances d’une conférence de presse commune donnée par l’organisateur de l’événement, le Rotary Club du Belvédère et son partenaire principal, AMI Assurances dont le Directeur Central Fayçal Hedda a souligné que l’adhésion de AMI aux Foulées du Lac est une première pour la Société, mais qui s’inscrit dans une orientation stratégique d’intégration du sport en tant que levier de développement et vecteur de bien-être.

Il a rappelé, dans ce cadre, que AMI Assurances est déjà sponsor de plusieurs instances sportives, de clubs et d’événements aussi bien en sports collectifs qu’en sports individuels précisant que la course hors stade répond à un souci d’ouverture de AMI sur la famille dans toutes ses composantes d’où le slogan de la course des 5kms «Courons AMI» qui porte une invitation ouverte aux couples, jeunes et moins jeunes, enfants et parents au sport, au divertissement et à la fête, en général.

Le président du Rotary club du Belvédère, Abdelaadhim Ennaifar a, de son côté, remercié AMI Assurances de son engagement pour une plus grande réussite de cet événement.

Plusieurs journalistes présents ont mis en exergue ce partenariat bénéfique pour le sport et la société, en général, entre le mouvement sportif et le secteur des entreprises et des finances.