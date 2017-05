Sur une population de près de 50 millions de français en âge de voter, on estime à 3 millions le nombre des non inscrits. Sur les 46 millions d’inscrits, 2/3 seulement se sont exprimés au cours du 2e tour de l’élection présidentielle française 2017.

L’abstention a été très forte avec près du 1/4 des inscrits (11,4 millions), si on compte les votes blancs et les votes nuls on atteint allègrement le 1/3 des inscrits.

Sur la base des derniers résultats communiqués par le ministère de l’Intérieur français, Emmanuel Macron a été élu avec 65,68% des votes exprimés, soit 43,75% des électeurs inscrits.

Le taux de participation (hors Français à l’étranger) s’est élevé à 75,34% des électeurs inscrits lors de ce second tour. Il était de 78,69% au premier tour sur le même périmètre.

Ces résultats, hors Français à l’étranger, sont donnés sous réserve des rectifications éventuelles que le Conseil constitutionnel, garant de l’élection, est susceptible d’apporter avant de proclamer les résultats définitifs.