Monastir : Les pêcheurs appellent à d’extension du port de Sayada

Le développement du projet de développement du port de pêche de Sayada dans le gouvernorat de Monastir a été au centre d’une séance de travail tenue, dimanche, au siège de la municipalité de la région, en présence de cinq députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) de la région.

Cette séance de travail a été consacrée à la présentation d’une étude complémentaire du projet du ministère de l’agriculture relatif à la protection du port de Sayada contre les impacts des vagues qui causent des dégâts matériels au niveau des navires de pêche amarrés au port lors des rafales de vent, a indiqué le coordinateur de la coordination de la société civile de la ville de Sayada Walid Karkni.

Cette étude vise, selon Karkni, à réaliser un projet complémentaire pour étendre le port et résoudre la problématique de l’encombrement, en construisant de nouveaux quais, relevant que le port compte actuellement 208 unités de pêche, sachant que son extension n’a eu lieu qu’une seule fois en 2013. Il s’agit également de fournir une grue et de dévier le cours de l’Oued Sakli.

Il a fait remarquer que l’emplacement dudit oued dans le bassin du port, depuis plus de 30 ans, a détérioré l’état des bateaux, ce qui a réduit la durée de vie de ces navires, soulignant que le port de Sayada, crée en 1965, ne dispose ni d’une grue ni d’un espace de maintenance des bateaux.

Le port souffre également du cumul des résidus de sable et d’une pollution énorme suite au raccordement des eaux de drainage au canal de l’oued.

Le port n’est, par ailleurs, pas assez spacieux pour l’implantation de nouveaux projets et manque de protection et de services de distribution de l’eau et de l’électricité, selon un dépliant de la coordination de la société civile de Sayada sur le thème “le droit du port de Sayada au développement”.

Selon le président de la délégation spéciale de la municipalité de Sayada, Walid Charia, une réunion aura lieu jeudi au ministère de l’Agriculture, entre le ministre et des députés de l’ARP du gouvernorat de Monastir pour présenter la proposition de la coordination de la société civile concernant la réalisation d’un projet de développement au port de Sayada, d’un coût d’environ 8 MDT. Le rendement de cet investissement sera constaté dans trois ans.

Le port de Sayada constitue une source de revenu pour 550 familles, offre 1000 emplois directs et entre 4 et 5.000 autres indirects.