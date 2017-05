Tunisie : Naissance du nouveau syndicat patronal du textile habillement (FTTH)

La FTTH a tenu ce jeudi 3 mai, à Sousse, son 1er Rassemblement d’adhérents depuis sa création en mars dernier. Cette première réunion a réuni 528 chefs d’entreprises représentant plus de 120 000 emplois sur les 172 000 que compte le secteur, soit près de 70% de l’emploi des branches textile et habillement en Tunisie.

Le comité provisoire de la FTTH a exposé devant cet auditoire d’industriels et d’investisseurs tunisiens et étrangers, les motivations de la création de cette nouvelle instance patronale, sa stratégie et ses objectifs pour défendre de manière plus active les intérêts des entreprises du secteur, à l’échelle nationale et internationale.

Les règles de représentativité de la FTTH basées sur une volonté d’animation participative issue de la base en direction d’un Conseil national représentatif ont également été longuement décrites. Sont désormais représentés au sein de la FTTH, l’ensemble des filières du secteur et toutes les régions concernées par le secteur textile en Tunisie, sans exclusion.

Validés à main levée par une large majorité des adhérents, ces différents points ont donné lieu à l’adoption d’une motion validant les statuts de la FTTH et nommant un Conseil National Provisoire. Celui-ci est chargé d’organiser les prochaines élections des instances dirigeantes et dans l’intervalle, de constituer une force de propositions auprès des principaux intervenants du secteur.

Le Conseil National provisoire aura notamment comme première mission de renégocier l’accord global sur l’augmentation des salaires dans le secteur privé signé le 10 mars dernier par l’UTICA, sans concertation ni prise en compte de la spécificité du secteur textile et de sa fragilité économique conjoncturelle.

Cette augmentation fait en effet peser sur les entreprises textiles un surcoût de charges de 12,35% alors même que la masse salariale représente déjà 70 à 75% des coûts de production du secteur. Cet accord fait donc peser sur leur compétitivité à l’export et donc sur leur pérennité un grave danger. Nombres d’entreprises, déjà essoufflées, seront étouffées par cette augmentation, menaçant l’emploi existant et annihilant totalement la perspective de création de nouveaux emplois.

De manière plus globale, la FTTH entend développer son appui aux entreprises textile, défendre leurs intérêts avec énergie et force, afin de redonner à ce secteur fleuron de l’économie tunisienne, dirigé à 90% à l’export et à ce titre, générateur de devises, la place légitime qui lui revient.