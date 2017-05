Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture vendredi sur une note positive

La Bourse de Tunis clôture en ce vendredi 5 Mai sur un gain de 0,72% enregistré par le Tunindex à un niveau de 5 715,16 points dans un volume total de 7,769 MTND.

Le plus fort volume a été enregistré par ASSAD qui, s’est négocié à 07,50 TND drainant 4,674 MTND de ses capitaux, soit une performance de 3,02%.

A la hausse, SOTRAPIL, signe une hausse de 5,93% à 8,74 TND, suivie par SOPAT qui réalise une performance de 5,88% à 1,02 TND. SOTEMAIL gagne 4,86% à 1,51 TND.

Egalement dans le vert, ASSURANCES SALIM, grimpe de 4,45% à 39,41 TND suivie par ELECTROSTAR qui enregistre un gain de 3,42% à 4,23 TND.

Dans le rouge, CELLCOM, lâche 4,46% à 3,86 TND tout comme SOCIETE CIMENT DE BIZERTE qui dégringole de 2,94% à 2,64, suivie par EURO-CYCLES qui, enregistre une chute de 2,54% à 36 TND.

Egalement à la baisse, ICF et AMEN BANK dévissent respectivement de 1,91% et 1,27% à 21,50 TND et 23,30 TND.