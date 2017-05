Le Kef : Un jeune ingénieur tunisien développe un chargeur solaire photovoltaïque

Originaire de la ville de Testour (gouvernorat de Béja), Jaouher Oueslati, jeune ingénieur en électricité, a remporté le premier prix du meilleur projet au salon “Startup Tunisia Régions 2017 ” organisé, jeudi, au Kef.

Le projet consiste en la conception et le développement d’un chargeur solaire photovoltaïque à partir des déchets industriels.

“Ce projet pilote porte sur l’exploitation des déchets issus des unités industrielles opérant dans le domaine de l’énergie solaire afin de les réutiliser dans d’autres secteurs”, a expliqué l’inventeur du chargeur Jaouher Oueslati, ajoutant que ce projet assurera, dans une première étape, pas moins de cinq postes d’emploi.

Oragnisé par la société Tunisie Place de Marché (TPM), le salon “Startup Tunisia Régions 2017” vise à inciter les jeunes à l’initiative privée et à développer des idées-projets innovants. Après Sousse, Zaghouan et Kef, le salon se tiendra le 4 octobre à Gabès, le 5 octobre à Tozeur et le 6 octobre à Kasserine.