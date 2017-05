Banque Centrale de Tunisie : Chedly Ayari appelle à consommer tunisien

A l’occasion de la clôture des travaux du séminaire portant sur le projet de jumelage et de la modernisation du cadre opérationnel de la politique monétaire de la Banque Centrale de Tunisie, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Chedly Ayari, a notamment appeler à réhabiliter la valeur du travail, de miser sur une meilleure productivité et d’encourager la production nationale en favorisant la consommation de produits «made in Tunisia».

Par cet élan patriotique, la Tunisie arrivera à produire plus, exporter plus, rétablir l’équilibre de ses comptes extérieurs et mettra fin à la spéculation sur sa monnaie nationale.