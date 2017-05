Wided Bouchamaoui de Rome : ”La situation économique en Tunisie est d’une extrême urgence et nécessite une solidarité internationale”

La présidente de l’UTICA a participé, le 4 mai 2017 à Rome, à la conférence sur la Tunisie, organisée par la Fondation Craxi. A l’occasion de cette conférence internationale un « appel pour une mobilisation internationale en faveur de la Tunisie » a été lancé par les participants.

Invitée à intervenir à l’occasion de cette conférence, Mme Bouchamaoui, présidente de l’UTICA a précisé que cet appel en faveur de la Tunisie, objet de cette conférence est avant tout un appel de tout un peuple, où des hommes et des femmes attendent, espèrent et aspirent chaque jour à un avenir meilleur.

La gravité de la situation économique en Tunisie nécessite un soutien international, une solidarité agissante et urgente dans un sens de la responsabilité car la Tunisie fait face à une situation qui est d’une extrême urgence et qui demande un traitement et des solutions viables à court et à moyen termes a affirmé la présidente de l’UTICA.

Un appel n’est jamais anodin a ajouté Mme Bouchamaoui. Il émane souvent d’un grand et terrible « cri d’alarme» ! Cet appel est aussi un «cri de cœur», un «cri de douleur» et un «cri de conscience» ! « Nous devons prendre toute la mesure de cet appel et de l’importance que revêt une mobilisation internationale qui doit être d’envergure, efficace et particulièrement responsable » a affirmé Mme Bouchamaoui.

La raison de cet Appel est donc éminemment économique car, en raison d’une crise mondiale, la Tunisie voit son développement assujetti à une contrainte astreignante qui est en train de freiner son ascension démocratique et politique.

En effet, aujourd’hui, la Tunisie vit une crise économique et sociale qui a atteint des limites inacceptables. « J’ose espérer a ajouté Mme Bouchamaoui que nous allons, grâce à votre mobilisation, grâce à notre mobilisation, grâce à la mobilisation de tous ceux qui croient encore en notre merveilleux pays, entrer dans une ère de sérénité et de bien-être social et économique. Ces deux facteurs sont intrinsèquement liés et notre paix sociale dépend de notre paix économique et réciproquement ».

Elle a précisé que la Tunisie n’est pas en quête d’un soutien de plus, mais d’une véritable coopération solidaire et authentique où chacun doit mesurer l’ampleur de la menace qui nous persécute chaque jour: celle de tomber dans le Chaos!

La présidente de l’UTICA a conclu son intervention en insistant sur l’importance de la solidarité internationale qui est un impératif dans le contexte actuel de détresse des populations sur le chemin de l’exil ou de la migration dans de nombreuses régions du monde et en particulier dans notre région méditerranéenne.