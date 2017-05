Les artisans tunisiens peuvent désormais compter sur le soutien de la FTH

La Fédération tunisienne de l’hôtellerie soutient la production et l’innovation artisanales locales et le fait savoir.

Poursuivant sa mission de valorisation de la Tunisie et de son patrimoine, le nouveau bureau exécutif de la FTH s’est rendu au Salon de l’artisanat (qui se tient du 29 avril au 7 mai 2017 au Parc des Expositions du Kram), à la rencontre des exposants artisans et créateurs.

Le but de cette visite est d’abord, comme pour tout citoyen tunisien, de prendre connaissance des nouveautés, des tendances et de la créativité de l’année, mais aussi et surtout de signer des conventions avec les exposants qui en manifestent l’intérêt.

Conventions signées

Les conventions signées au nom des 300 enseignes hôtelières adhérentes de la FTH ont pour objectif global la promotion de l’artisanat tunisien et portent sur trois volets:

La possibilité pour les artisans indépendants d’organiser des expositions-ventes temporaires dans les hôtels La possibilité de vente de leurs produits dans les galeries marchandes des hôtels L’acquisition par les hôtels de meubles et d’objets authentiquement tunisiens

Désormais, les artisans traditionnels et les nouveaux créateurs d’artisanat ont un nouvel interlocuteur du secteur du tourisme pour se faire connaître et faire connaître leurs produits auprès des clients des hôtels aussi bien locaux qu’étrangers.