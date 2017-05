Palmarès du concours de la création artisanale

Onze (11) artisans s’étant distingués par la qualité, l’originalité et l’innovation de leurs créations ont été primés lors du “concours de la création artisanale”, organisé par l’Office national de l’artisanat dans le cadre du Salon de l’artisanat (du 28 avril au 7 mai 2017) au Parc des expositions du Kram.

Environ 280 artisans et étudiants présentant des produits artisanaux revisités et modernisés pour répondre aux exigences du marché ont participé à ce concours sur quatre thèmes: “cadeaux et bibelots”, “tissage manuel”, “l’emballage” et la création des étudiants.

En effet, concernant le “tissage manuel”, le premier prix a été attribué à une artisane du Kef qui a réussi à fusionner plusieurs genres de laine et de couleurs gaies comme l’orange, le bleu et le jaune ainsi que différentes formes dans un “clime” (tapis) unique.

L’artisane Hajer Saffar, qui a obtenu le premier prix des “cadeaux et bibelots”, a brodé une farmla (gilet traditionnel) à travers les formes d’un margoum.

Le premier prix du concours pour les étudiants a été décerné à l’étudiante Samah Torki, qui a créé un habit inspiré du tissu du “flij” mélangé au cuir avec des couleurs inspirés de l’habit militaire.

Amel Kharroubi a remporté le prix de “l’emballage”, à travers la création d’une boîte en utilisant le tissu du gant du hammam couvert de cuir.

Voici les résultats complets du concours:

Concours du tissage manuel:

premier prix: mahriya Charni (Kef)

deuxième prix: Jannet Ismail (Gabès)

Troisième prix : Yoldoz sfina (Kairouan)

Concours de l’emballage:

premier prix: Amel Kharroubi (Mahdia)

deuxième prix: Sofien Ben Amor

Troisième prix: Khamsa Baccar

Concours des produits “Cadeaux”:

premier prix: Hajer Chaffar (Tataouine)

deuxième prix: Lotfi Ayadi (Tunis)

Troisième prix: Mohamed Ben Abdallah (Médenine)

Concours des étudiants:

premier prix: Samah Torki (Monastir)

deuxième prix: Marwa Jallali (Kairouan).