Finances : Et de 10 pour Microcred Tunisie

Microcred Tunisie a inauguré, mercredi 3 mai 2017, sa dixième agence au Kef, en présence des autorités locales et des premiers clients de l’agence.

“L’ouverture de notre dixième agence au Kef, ville phare du nord-ouest tunisien, nous permettra de soutenir et promouvoir le développement économique et social, inclusif et durable dans cette région. Nous voulons développer une dynamique entrepreneuriale en proposant notre offre de services dans cette région. Cela confirme notre souci de renforcer l’inclusion financière des zones défavorisées et accompagner financièrement des milliers de petits entrepreneurs et leur permettre de réaliser leurs rêves en ces temps difficiles”, a déclaré Sehl Zargouni, directeur général de Microcred Tunisie.

Microcred compte déjà un réseau d’agences situées à Tunis, Ariana, Ben Arous, Ezzahrouni, Béja, Jendouba, Sfax, Gafsa et Tozeur.

A noter que Microcred Tunisie est une filiale d’un groupe international qui compte plus de 3.000 employés présents dans dix pays (France, Madagascar, Sénégal, Chine, Nigeria, Côte d’Ivoire, Mali, Tunisie, Burkina Faso, le Zimbabwe).

Microcred Tunisie déclarer compter maintenant plus de 9000 clients pour un encours de 27 millions de dinars et emploie actuellement plus de 200 collaborateurs. Outre les crédits conventionnels, essentiellement les crédits aux très petites entreprises, allant jusqu’à 20 000 DT, destiné aux activités déjà existantes et leurs permettant le renforcement de leurs stock, l’acquisition de nouveaux équipements, la garantie d’un fond de roulement, Microcred Tunisie compte dans son actif une large gamme de produits, tel que le programme IRADA ciblant les jeunes porteurs de projet de 18 à 35 ans. Il s’agit d’un programme complet visant à accompagner les jeunes dans leurs projets de création d’entreprise.

Le produit microassurance est aussi proposé par Microcred Tunisie. Ce produit a pour but de garantir la continuité de l’activité et de protéger la famille du souscripteur en cas de sinistre.

L’Union européenne a été le premier partenaire institutionnel à réitérer sa confiance dans le projet Microcred Tunisie, suivi par l’Agence Française de Développement et Silatech qui n’ont cessé de croire au succès de cette institution.