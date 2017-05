Le ministre du Développement et de l’Investissement et des Finances par intérim, Fadhel Abdelkefi, a affirmé, jeudi 4 mai, que la situation actuelle des banques publiques nécessite des réformes profondes et une restructuration pour les doter d’une plus grande efficacité et d’une meilleure capacité à financer l’économie.

Abdelkefi qui s’exprimait lors de la première réunion de la Commission de financement de l’économie, a estimé que cette réunion constitue un cadre pour le lancement de consultations pour préparer la prise de décisions stratégiques visant à améliorer la performance des banques publiques. Il a affirmé la détermination du gouvernement à faire réussir cette démarche.

Les représentants des partis politiques et des organisations nationales présents, ont évoqué plusieurs problématiques liées à la stabilité politique et sociale pour la concrétisation des réformes, la nécessité d’inscrire la réforme fiscale dans le cadre du processus global de réforme, la mise en place de nouveaux mécanismes d’encouragement aux petites et moyennes entreprises.

Le débat a également porté sur l’importance de renforcer l’économie sociale et solidaire et sur la nécessité de trouver des solutions à la problématique des créances accrochées, mais aussi au phénomène de l’économie informelle.

Les intervenants ont également plaidé pour l’accélération de l’adoption du Code des changes, le développement des systèmes d’information des banques et le renforcement des ressources humaines.

D’autres réunions suivront pour étudier les propositions des différentes parties prenantes et pour mettre en place une feuille de route pour l’amélioration de la situation du secteur bancaire en général et des banques publiques en particulier, pour qu’elles jouent leur rôle de locomotive économique et financière.