Bourse de Tunis : Amen Bank, PNB en hausse de 14.6% au premier trimestre 2017

Amen Bank publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2017.

– Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d’agios réservés, sont passés de 5 890,7 millions de dinars à fin décembre 2016 à 5 930,6 millions de dinars à fin mars 2017, enregistrant ainsi une augmentation de 39,9 millions de dinars.

– Les dépôts et avoirs de la clientèle sont établis à 5 060,2 millions de dinars soit une régression de 55,9 millions de dinars ou 1,1%.

Cette évolution des dépôts et avoirs de la clientèle a été impactée par les effets conjugués de la conjoncture économique, du resserrement de la liquidité et par la stratégie arrêtée par Amen Bank pour renoncer aux dépôts rémunérés à des taux élevés et ce, en vu de mieux maîtriser le coût des ressources.

– Les ressources longues provenant des emprunts et ressources spéciales ont atteint 971,5 millions de dinars compte tenu notamment des nouveaux tirages sur les lignes extérieure et du règlement des échéances de la période.

– Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 17,1 millions de dinars ou 11,5% par rapport à la même période en 2016.

– Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une légère hausse de 2,6 millions de dinars, passant de 80,3 millions de dinars en mars 2016 à 82,9 millions de dinars pour la même période de 2017.

– Le Produit Net Bancaire a atteint 82,1 millions de dinars contre 67,6 millions de dinars au cours de 2016 soit une hausse de 14,5 millions de dinars ou 21,4%.

La banque n’a pas constaté la charge au prorata temporis à supporter sur le Fonds de Garantie des Dépôts qui est en cours de constitution.

Au cours du premier trimestre de l’année 2017, Amen Bank a poursuivi sa politique d’extension du réseau par l’ouverture de 3 nouvelles agences : El Menzah VII, M’nihla et Aïn Zaghouan, ce qui a porté le nombre total à 164 agences.