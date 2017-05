Sidi Bouzid : Le programme “Contrat-Dignité” pour 80 sans-emplois

Quelque 83 demandeurs d’emploi dans le gouvernorat de Sidi Bouzid ont bénéficié de contrats de travail dans le cadre du programme “Contrat de la Dignité”, a indiqué le directeur régional de la formation professionnelle et de l’emploi, Nizar Khaldi.

Les bénéficiaires sont des diplômés en chômage depuis 2004, 2006 et 2008, et ont été sélectionnés conformément aux spécialités demandées par les entreprises économiques, a-t-il souligné à la correspondante de la TAP, ajoutant que parmi ces bénéficiaires, 71 jeunes filles titulaires d’un diplôme universitaire.

Khaldi a précisé que 1042 sans-emploi à Sidi Bouzid vont avoir un contrat de travail dans le cadre de ce programme, précisant que ce quota est le même pour tous les gouvernorats du pays.

Il a rappelé que le nombre des inscrits à ce programme a atteint 9582 demandeurs d’emploi dans la région alors que le nombre des offres d’emploi proposées par les entreprises économiques et les projets de métiers libres est de 1279 offres.

L’objectif du programme, a-t-il poursuivi, est d’augmenter le taux d’encadrement dans les entreprises économiques tunisiennes qui ne dépasse pas 10%.

Mis en application à partir du mois d’avril 2017, le programme du Contrat-Dignité, lancé par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, cible les diplômés au chômage de longue durée. Ils bénéficieront d’un contrat de travail d’une durée de deux ans et d’un salaire de 600 (200 dinars de la part de l’employeur et 400 dinars de la part de l’Etat) ainsi qu’une formation de deux ou trois mois avant d’intégrer le poste de travail.