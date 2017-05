La 3ème édition de la JNPI se tiendra le 10 mai 2017 à l’UTICA​

La Chambre syndicale des promoteurs immobiliers a organisé, jeudi 4 mai au siège de l’UTICA, une conférence de presse pour présenter le programme de la 3ème édition de la Journée nationale de la promotion immobilière (JNPI) qui se tiendra le 10 mai 2017 par le chef du gouvernement, et placée sous le thème «Promotion immobilière, moteur de la croissance économique».

Cette 3ème édition, qui sera inaugurée par le chef du gouvernement, enregistrera la présence de Mohamed Salah Arfaoui, ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales, Wided Bouchamaoui, présidente de l’UTICA, ainsi que des représentants des établissements publics et des municipalités, mais aussi des experts, promoteurs immobiliers, investisseurs… Il y aura également des invités venus du Liban, d’Espagne, de Dubaï et de Bulgarie, indique un communiqué de presse.

Fahmi Chaâbane, président de la Chambre syndicale des promoteurs immobiliers, a affirmé à cette occasion, que le choix du thème de cette journée s’explique par le rôle du secteur dans le tissu économique du pays et sa contribution dans la création d’emploi et le développement surtout que ce secteur joue un rôle de premier plan dans la relance économique.

Il a aussi souligné que cette journée s’articulera sur cinq axes pour examiner les problématiques du secteur et des promoteurs immobiliers afin d’aider à trouver des solutions permettant la création d’une dynamique économique au sein du secteur.

Côté chiffres, M. Chaâbane indique que le secteur compte actuellement 3.100 promoteurs immobiliers dont 750 sont actifs de manière permanente.

La 3ème édition de la JNPI sera l’occasion pour débattre de l’habitat social durable, ses spécificités et ses objectifs. L’expérience indienne en la matière sera également exposée.

D’autres problématiques ayant trait au secteur (entre autres l’absence dans la loi de finances d’une loi dédiée aux promoteurs immobiliers…) seront également débattues dans l’objectif de transmettre au gouvernement aux autorités de la tutelle les recommandations formulées.

M. Chaâbane a exprimé le souhait des promoteurs immobiliers d’autoriser aux étrangers l’achat des logements, appelant au passage le gouvernement et l’ARP à annuler le décret du 4 juin et de permettre aux promoteurs immobiliers de vendre aux étrangers sans autorisation préalable.

Le président de la Chambre syndicale des promoteurs immobiliers a réaffirmé l’appui de la Chambre au projet Premier logement. Dans ce cadre, il a appelé les banques et les différentes parties prenantes à simplifier les procédures administratives et s’intéresser davantage aux bénéficiaires du projet “Premier logement“.