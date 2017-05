Bourse de Tunisie : Vers l’augmentation du capital social de Hannibal Lease

La valeur globale des crédits débloqués auprès de la clientèle de la société Hannibal Lease a progressé, durant le 1er trimestre 2017, de 59,3%, pour atteindre 129,7 millions de dinars (MDT) par rapport à la même période de 2016. C’est ce qu’a annoncé Mohamed Hachemi Jilani, PDG de la société, lors de la communication financière de la société, mercredi 3 mai à la Bourse de Tunis.

Selon lui, les encours financiers ont progressé de 39,7% pour atteindre les 629,4 MDT, alors que le total des engagements a évolué de 34% (710,8 MDT).

2ème opérateur du secteur de leasing avec une part du marché de près de 21% (en termes de mise en forces), Hannibal Lease se prépare à l’augmentation de son capital, durant le 1er semestre 2017, lequel passera de 28,700 MDT, actuellement, à 40,180 MDT. Cette opération s’effectuera par incorporation de réserves et attribution de 574 mille actions gratuites à raison de 1 action nouvelle pour 10 actions anciennes et aussi, par émission de 1722 mille actions nouvelles au prix de 8 dinars l’action (soit 5 dinars de nominal et 3 dinars de prime d’émission).

Par ailleurs, le Conseil d’Administration de Hannibal Lease proposera à ses actionnaires, lors de son prochain AGO, prévu le 17 mai courant, la distribution d’un dividende de 0,550 DT par action au titre de l’exercice 2016, contre un dividende de 0,410 DT au titre de 2015.

Evoquant le business plan 2017-2021, le responsable a fait savoir que la société table sur un résultat net en évolution continue, passant de 8,9 MDT, à fin 2017, à 11,1 MDT à fin 2019, pour atteindre 13,3 MDT à fin 2021.

Les états financiers consolidés de la société, à fin 2016, ont fait apparaître un total bilan de 632 MDT et un résultat net de 7,5 MDT en hausse de 59,26% par rapport à l’exercice 2015.

Quant aux états financiers individuels, ils ont fait état d’un total bilan de 631 MDT et un résultat net de 7 MDT en hausse de 52,47% par rapport à l’exercice 2015.

Le taux des créances douteuses et litigieuses, au 31 Décembre 2016, a connu une amélioration pour s’établir à 4,68% pour un taux de couverture par les provisions et les agios réservés de 71,37%.