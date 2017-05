Le Palais des Congrès à Tunis abritera les 8 et 9 mai la rencontre “Tunisia Mobility Congress” 

La rencontre “Tunisia Mobility Congress” (TMC) aura lieu les 8 et 9 mai 2017 au Palais des Congrès à Tunis avec la participation de plusieurs acteurs économiques, institutionnels, scientifiques-chercheurs de la Communauté de la Sphère Mobile et des nouvelles tendances en matière de nouvelles technologies telles que (big data, ville intelligente, transport intelligent, finance mobile et éducation numérique).

Cet événement technologique par excellence, qui est organisé pour la deuxième année consécutive par Canal Presse rassemble des opérateurs et experts de la transformation digitale au service du Citoyen et de l’Economie.

Pendant deux jours, l’accent sera mis sur les dernières innovations et favorisera l’échange entre les donneurs d’ordres et fournisseurs de solutions de même qu’il encouragera le déploiement de nouveaux projets pour “façonner la Tunisie de demain et à l’horizon 2020”.

Cette rencontre a pour objectifs de favoriser la mise en relation des experts, de valoriser le savoir-faire tunisien dans les domaines de l’entreprise mobile, la poste mobile, la smart city, la M-Santé et Le M-Commerce et de démontrer et promouvoir les dernières innovations et les services à haute valeur-ajoutée délivrés par le secteur de la Mobilité.

Au programme de cette manifestation, figurent de événements parallèles, Conférences, ateliers spécifiques, tables rondes thématiques animées par des intervenants nationaux

et internationaux qui apporteront des réponses précises et ciblées aux problématiques des professionnels et débattront des enjeux économiques et sociétaux dans une

configuration d’échanges avec plus de 2000 participants et un espace d’exposition et un village dédié aux incubateurs.

Il s’agit également de faire émerger des réflexions au cœur de l’actualité de la transformation numérique et digitale orientée vers le citoyen et l’économie et permettra d’identifier les solutions innovantes que procure la mobilité intelligente.