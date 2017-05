Bientôt une commission parlementaire tuniso-européenne pour déterminer les priorités de la Tunisie

Les parlementaires tunisiens et européens conviennent à Bruxelles de la nécessité de définir les priorités de la Tunisie

La restitution des avoirs tunisiens spoliés et déposés en Europe, la promotion du produit agricole tunisien et d’autres questions inhérentes au terrorisme et à l’immigration clandestine, ont été à l’ordre du jour, le 3 mai 2017, de la réunion des présidents des blocs et groupes parlementaires tunisiens et européens, au siège du parlement européen à Bruxelles.

A l’issue de cette réunion tenue à huis clos, le président du bloc parlementaire de Machrou Tounes, Abderraouf Cherif, a annoncé la formation prochaine d’une commission parlementaire tuniso-européenne chargée de déterminer les priorités de la Tunisie en cette phase actuelle.

Elle sera, également, appelée, selon Cherif, à définir de manière claire et précise, les domaines d’intervention des Etats de l’Union européenne (UE) qui estiment que la vision n’est encore très claire s’agissant des besoins de la Tunisie.

Le président du bloc parlementaire de Machrou Tounes a indiqué que certains parlementaires européens se sont plaints de la mollesse des négociateurs tunisiens en commission qui n’ont pas donné une vision claire quant à l’intervention et l’aide sollicitées auprès de l’Europe.

Abderraouf Cherif a assuré que la Tunisie traite avec les Etats membres de l’UE d’égal à égal et ne fait pas de la “mendicité”, d’autant que les projets et les investissements inscrites au plan Marshall, outre la lutte contre le terrorisme et les efforts pour l’établissement de la stabilité politique et économique en Tunisie, auront des retombées positives pour les deux parties.

“Les Etats de l’UE savent pertinemment que leur sécurité ainsi que celle du sud de la Méditerranée sont tributaires de la sécurité de la Tunisie”, a-t-il soutenu.

De son côté, le président du bloc parlementaire de Nida Tounes, Sofien Toubel a déclaré que la réunion a mis l’accent sur la nécessité de traduire dans la réalité les promesses et autres accords conclus entre la Tunisie et les pays de l’UE.

Il a fait savoir, à ce propos, que les membres de l’ARP ont exhorté le parlement européen à inciter, dans un premier pas, les pays de l’UE à confisquer les avoirs tunisiens mal acquis déposés chez eux ainsi que les fonds détournés placés dans leurs banques, en vue de faciliter leur restitution, par la suite.

Selon Toubel, les discussions ont également porté sur la crise en Libye et ses répercussions sur la situation sécuritaire, politique et économique en Tunisie.

Le président du bloc démocrate, Salem Labyedh a, quant à lui, indiqué que les parlementaires européens ont évoqué des questions relatives aux libertés à l’instar des droits des homosexuels, l’équité dans l’héritage et l’abolition de la peine de mort.