Banque citoyenne, QNB au Forum de l’Economiste Maghrébin : « L’innovation, clé de la croissance tunisienne »

QNB Tunisia, filiale du Groupe QNB, la première banque au Moyen-Orient et en Afrique, a participé à la 19ème session du Forum annuel de la revue de « l’Economiste Maghrébin », sous le thème : « L’innovation, clé de la croissance tunisienne ».

Cette participation s’inscrit dans le cadre du programme de responsabilité sociale de la banque et du Groupe. En effet, le Groupe QNB a toujours soutenu les communautés locales à travers son appui à plusieurs initiatives dans divers domaines tels que la culture, les arts, la santé, le sport, l’environnement et l’économie.

QNB Tunisia, filiale du Groupe QNB, poursuit cette stratégie en soutenant les événements économiques qui renforcent l’investissement privé dans plusieurs domaines en Tunisie, dont notamment le Forum de l’Economiste Maghrébin.

Le Forum a constitué une opportunité pour la tenue de deux sessions ayant porté essentiellement sur la place de l’innovation dans l’économie tunisienne et la stratégie à mettre en œuvre.

Le débat, vaste et constructif, a permis l’émergence d’un large échange interactif des points de vue avec les participants sur les divers thèmes, objets du Forum et auxquels ont pris part les représentants des institutions, des partenaires, des universités, des agences de coopération et autres grands groupes nationaux et internationaux, notamment la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et la délégation de l’Union européenne en Tunisie.

L’appui à ce Forum par QNB Tunisia certes n’est pas le premier mais la 4ème participation de la banque avec le Forum annuel de la revue de « l’Economiste Maghrébin ».

La banque a également soutenu plusieurs forums économiques qui ont contribué à la création de nouvelles opportunités d’investissement et à consolider l’économie tunisienne notamment « Gulf Tunisian Forum for Investment » en qualité de Sponsor Gold et les Forums organisés par la Conect « Business & Finance » et « Job Conect…» en 2014 et en 2015.

La banque QNB Tunisia est présente sur 12 gouvernorats et dispose d’un réseau de 34 agences (dont deux agences QNB First à Tunis Mohamed V et Sousse et deux agences Corporate pour les entreprises à Hammam Sousse et Sfax) et 5 bureaux de change.

Le Groupe est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 31 pays répartis sur trois continents, offrant les services bancaires les plus modernes à ses clients par le biais de 1250 implantations et 4300 distributeurs automatiques de billets et dispose de 28000 collaborateurs.