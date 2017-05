L’UTICA signe un accord de coopération avec son homologue de Norvège (NHO)

Un accord de coopération, a été signé mercredi, entre l’UTICA et le syndicat patronal norvégien NHO, lors d’une rencontre ayant réuni, au siège de la centrale patronale, des hommes d’affaires tunisiens et norvégiens à l’occasion de la visite officielle du ministre norvégien des affaires étrangères Borge Brende, en Tunisie.

L’accord signé porte notamment sur la coopération entre les deux organisations dans les domaines de la promotion du dialogue social, de la communication et de l’organisation et du développement.

Etaient également présents lors de cette rencontre, Wided Bouchamaoui, présidente de l’UTICA, Bouali Mbarki, secrétaire général adjoint de l’UGTT, Hassine Doghri, consul honoraire de Norvège à Tunis, Hichem Elloumi, premier vice-président de la centrale patronale…

Bouchamaoui, a mis l’accent sur ” les liens d’amitié qui unissent les deux peuples, liens appelés à se renforcer après le succès de la transition démocratique en Tunisie. Cette transition doit être suivie, par le développement d’une économie forte et prospère pour répondre aux attentes socio-économiques de la population “.

De son côté, Bouali Mbarki a affirmé que “le projet démocratique en Tunisie a pu réussir grâce notamment au partenariat entre l’UTICA et l’UGTT ajoutant que ces deux organisations nationales sont la locomotive de la réussite de l’expérience tunisienne illustrée par le succès du dialogue national”.

Borge Brende dira que “les relations entre la Norvège et la Tunisie sont très anciennes et enregistrent une longue coopération bilatérale qu’il faut continuer à développer”.

“La réussite de l’expérience démocratique tunisienne est importante pour la Tunisie mais son succès est crucial pour toute la région. Il est important que les investissements notamment du secteur privé se développent pour créer de nouveaux emplois”, a-t-il dit ajoutant que “la Norvège est le partenaire de la Tunisie dans la réussite de cette expérience et les opportunités de coopérations sont nombreuses et intéressent de nombreux secteurs”.

La deuxième séance de la rencontre tuniso-norvégienne a été consacrée à des présentations et de la FIPA et de l’Agence de maîtrise de l’énergie (ANME) consacrée aux nouveautés législatives et réglementaires et aux reformes réalisées par la Tunisie pour promouvoir l’investissement.

Les membres de la délégation norvégienne ont, de leur côté, présenté les secteurs d’activités qui s’offrent aux partenariats tuniso-norvégien.